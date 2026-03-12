El 26 de marzo se dará resolución sobre extradición de hondureño pedido por Guatemala

Tegucigalpa – Un Juez de Extradición de Primera Instancia desarrolló este jueves la audiencia de proposición y evacuación de medios de prueba en relación con la solicitud de extradición presentada por la República de Guatemala contra el ciudadano hondureño Álvaro Osiris Acosta Bustillo, la que será pública el próximo 26 de marzo.

De acuerdo con el expediente presentado ante el órgano jurisdiccional, el Ministerio Público de ese país acusa al ciudadano Acosta Bustillo por su supuesta participación en el delito de asesinato en perjuicio de un Fiscal y por el delito de tenencia ilegal de Fuerzas de Seguridad y Orden Público del Estado, Explosivos o de las Químicas Biológicas, Atómicas, Trampas Bélicas y Armas Experimentales. Este suceso ocurrió en un departamento del territorio guatemalteco.

Según la acusación presentada por la Fiscalía guatemalteca, además del delito de asesinato, al ciudadano hondureño también se le imputan los delitos de Suspensión y Alteración del Estado Civil y Uso Público de nombre supuesto. Estas imputaciones derivan de la presunta inscripción del requerido con cuatro nombres diferentes en el Registro Nacional de las Personas de Guatemala (RENAP).

El juez señalo la fecha de resolución para el día jueves 26 de marzo a las 9:30 de la mañana. JS