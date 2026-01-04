El 2025 cerró con nueve hondureños extraditados a EEUU

Tegucigalpa – Un total de nueve hondureños fueron extraditados a Estados Unidos durante el 2025 por parte de las autoridades hondureñas.

-El primer hondureño en ser extraditado en 2025 fue Abner Estrada, mientras que el último fue Yeferson Vallecillo Cambar.

-Asimismo, una media docena de connacionales esperan ser extraditados y otros guardan privación preventiva mientras el juez determina si procede la extradición.

El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, anunció que dejaba sin efecto el tratado de extradición, pero después rectificó y lo extendió hasta el 27 de enero de este 2026.

Castro había optado por cesar el tratado de extradición luego de trascender un narco video en el cual se implicaba a su cuñado, el entonces secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, quien salía negociando con capos mafiosos hondureños dinero para la campaña de Libre en el 2013.

El famoso narco video generó revuelo en el país obligando al cuñado de la presidenta Castro a renunciar a su cargo en el Congreso Nacional y bajar perfil político, en tanto, su hijo, José Manuel Zelaya, arrastrado por el tsunami político, renunció a su cargo como ministro de la Defensa.

El tratado de extradición con Estados Unidos agoniza el día que el presidente electo, Nasry Asfura, tome posesión el 27 de enero, y la designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, dijo a medios de prensa, que el tratado será ratificado el día de la asunción presidencial como una de las primeras acciones del nuevo gobierno del Partido Nacional, que retorna al poder tras cuatro años de llanura.

Nueve extraditados

En el año que recién terminó, se registraron apenas nueve extradiciones hacia Estados Unidos.

El primer hondureño en ser extraditado en este 2025 fue Abner Estrada.

El gobierno hondureño extraditó el 23 de enero a Abner Estrada a Estados Unidos, por tráfico de drogas sintéticas.

Posteriormente siguieron; José Rafael Sosa Méndez, Rene Javier Santos Alfaro, Olvin Javier Velásquez Maldonado, Francis Omar Herrera Arita .

Asimismo, Erick Yohan López Miralda, Teodoro Rodas Dubón, y Yeferson Vallecillo Cambar, Elvis Adiel Trujillo Guerra.

Todos los hondureños fueron solicitados a Estados Unidos por narcotráfico en diferentes cortes de esa nación de Norte America.

Suman 66 los hondureños extraditados, 64 han sido a EEUU y dos a Costa Rica.

El 2024 cerró con un total de 17 hondureños extraditados, de los cuales 15 fueron a Estados Unidos y dos de ellos a Costa Rica, todos pedidos por tráfico de drogas.

El 2023 cerró con la extradición de seis hondureños hacia Estados Unidos por delitos de narcotráfico y trata de personas.

Mientras que en 2022 fueron 34 los connacionales entregados a la justicia norteamericana. IR