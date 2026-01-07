El 2025 cerró con el envío de 12, 211 millones de dólares en remesas, un 25 % más respecto a 2024

Tegucigalpa – Honduras recibió en 2025 alrededor de 12 mil 211.9 millones de dólares en concepto de remesas, lo que representa un aumento del 25 % en comparación con 2024, informó este lunes el Banco Central hondureño (BCH).

En un informe, el emisor del Estado indicó que los envíos de dinero al país centroamericano aumentaron 2 mil 470 millones de dólares con relación a 2024, cuando los hondureños enviaron 9 mil 743 millones de dólares.

Las remesas que envían los migrantes hondureños, en su mayoría radicados en Estados Unidos, representan un 27 % del producto interno bruto (PIB) de Honduras, convirtiéndose en uno de los principales soportes económicos para numerosos hogares en los últimos años.

Las remesas representan la principal fuente de divisas de Honduras, por encima de las exportaciones como el café, los productos de la maquila (industria ensambladora), el camarón y otros.

De acuerdo a analistas económicos el aumento obedece al miedo generado por las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump.

En Estados Unidos viven más de un millón de hondureños, la mayoría de ellos de manera irregular.

En ese contexto, son los migrantes hondureños que viven en EE.UU. los que envían la mayor proporción de las remesas que recibe el país centroamericano.

Los expertos concluyen que el aumento en el envío de estas divisas está motivado por el miedo infundido en los migrantes a través de acciones del gobierno de Estados Unidos como redadas, cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y hasta un discurso antiinmigrante propiciado por el presidente Donald Trump. (RO)