Política

El 20 de noviembre iniciará distribución de material electoral: Cossette López

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, ratificó que el primer despacho del material electoral para los centros de votación está previsto para el próximo jueves 20 de noviembre.

Después de que el pleno del CNE aprobará la contratación de la empresa encargada del transporte, la misma “no significa que erosiona la facultad constitucional que tienen  las Fuerzas Armadas”, expuso López

Agregó que la empresa asignada aportará camiones de diferentes capacidades y el procedimiento se ajusta a la Constitución, por lo que las Fuerzas Armadas “siguen conservando sus atribuciones y, por supuesto, limitándose a sus atribuciones es como deben ejercer todas esas facultades que están en la Constitución de forma coordinada con nosotros, que somos el director de las elecciones”.

A pesar de estar en contra del tiempo debido a todos los retrasos en el cronograma, “nuestro despacho está programado para salir con el material electoral a los centros de votación el jueves 20 de noviembre”, apuntó. IR

