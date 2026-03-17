El 13 de abril inicia juicio de Gilbert Reyes por muerte de tres mujeres en Roatán

Tegucigalpa – El próximo 13 de abril está programado el inicio del juicio contra el ciudadano norteamericano Gilbert Reyes por los delitos de asesinato y feminicidio contra tres mujeres, hecho que se registró en Roatán, Islas de la Bahía.

Sin embargo, debido a amenazas contra su integridad física si viaja a Roatán, las autoridades confirmaron que el proceso se llevará a cabo de manera virtual para garantizar su protección durante las audiencias, dijo su abogado Salomón Amador.

Indicó que ya fue notificado que el juicio oral y público iniciará el 13 de abril y el mismo será virtual para su defendido ante las amenazas que ha recibido de parte de la población de Roatán, por lo que no se puede realizar de forma presencial.

Al estadounidense se le señala como principal sospechoso de haber asesinado a las jóvenes Dione Beatriz Solórzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz.

Las tres jóvenes inicialmente fueron reportadas como desaparecidas y posteriormente fueron encontradas en el interior de un vehículo sin vida en una propiedad privada en French Key, Roatán, Islas de la Bahía.

Reyes tras la desaparición de las tres mujeres, salió del país hacia Estados Unidos, al viajar a República Dominicana fue capturado tras la liberación de una orden de captura internacional, y extraditado a Honduras para que responda por los delitos que se le imputan. IR