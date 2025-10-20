Ejército estadounidense aumenta recompensa a 25 mil dólares por información de muerte de militar en Honduras

Tegucigalpa – El Departamento del Ejército de Estados Unidos aumentó la recompensa a 25 mil dólares por información que lleve a la captura de los responsables de la muerte del militar Ángelo Marciano Parisano, encontrado sin vida en Comayagua, Honduras.

El militar estadounidense fue hallado sin vida el 3 de mayo de 2025 en la base militar conjunta Enrique Soto Cano en Palmerola, Comayagua, Honduras.

La Embajada de EE. UU. en Tegucigalpa informó que la Policía Nacional de Honduras, en coordinación con la Embajada y la División de Investigación Criminal del Ejército de EE. UU., está investigando las causas de la muerte.

🔴¡AUMENTA LA RECOMPENSA HASTA $25,000!🔴

El Ejército de EE.UU. busca justicia por la muerte del 1er Teniente Marciano Angelo Parisano en Comayagua. El Departamento de Investigación Criminal del Ejército de EE.UU. (CID) ofrece hasta $25,000 por información creíble que lleve al… pic.twitter.com/1dFI8g39b2 — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) October 20, 2025

Hoy el ejército estadounidense ofreció la recompensa para ayudar a acelerar las investigaciones, indicó la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

Ángelo Marciano Parisano, de 25 años, Primer Teniente del Ejército de los Estados Unidos de América, originario de Cíbolo, Texas, fue encontrado sin vida en la zona central de Honduras.

De acuerdo a las hipótesis se ha descartado que su muerte sea por robo ya que se encontró su teléfono celular.

Quienes cuenten con información sobre este hecho pueden llamar al +1 (912) 547-4626 o escribir al WhatsApp: +1 (571) 656-7842. (RO)