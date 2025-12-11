Ejército de EEUU reitera recompensa de $25,000 por información de muerte de militar en Honduras

Tegucigalpa – La Embajada de Estados Unidos en Honduras reiteró este jueves que el Departamento de Investigación Criminal (CID) del Ejército de los Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 mil dólares a quien dé información creíble que conduzca al arresto y condena de los responsables de la muerte del Primer Teniente Marciano Angelo Parisano, encontrado sin vida en Comayagua, Honduras.

“El Primer Teniente Parisano fue visto por última vez en cámara el 3 de mayo de 2025 a las 3:20 a. m. afuera del Club Santos en Comayagua, Honduras. El Club Santos se encuentra junto a la Calle SE 1A, entre la Avenida SE 5A y la Avenida SE 6ª”, cita el boletín con información liberado por la Embajada de EEUU.

De acuerdo a las hipótesis se ha descartado que su muerte sea por robo ya que se encontró su teléfono celular.

En el mensaje de la Embajada se anima a las personas con información sobre este incidente para lo que proporciona el contacto con la División de Investigación Criminal, el número (912) 547-4626 o al WhatsApp (571) 656-7842 o a www.cid.army.mil/tips.

Resalta además que el CID del Ejército reserva el derecho de otorgar la cantidad total o una cantidad menor según la calidad de la información, la existencia de múltiples solicitantes y otros criterios establecidos. VC