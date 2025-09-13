Ejecutivo ya remitió el proyecto de presupuesto 2026 al Congreso Nacional

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo informó que ya recibió el anteproyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2026.

Redondo indicó que el mismo será analizado y debatido, asegurando la transparencia, la sostenibilidad fiscal. Para el ejercicio fiscal 2026, el Consejo de Ministros propone un presupuesto de 469 mil 249 millones de lempiras, 38 mil 341 millones de lempiras más que el presupuesto actual, es decir, un 8.2 %.

“Las fuerzas políticas representadas en este Poder del Estado deben poner por encima de todo el interés nacional”, expresó mediante un mensaje en su cuenta de la red social X, al tiempo que pidió a las bancada opositoras dejar de lado las posiciones partidarias que han obstaculizado la aprobación de los contratos de préstamo que financian la ejecución del Presupuesto 2025.

El diputado del oficialista Libertad y Refundación (Libre) reconoció en su mensaje que es necesario avanzar en la construcción de los consensos que permitan la discusión y aprobación del Presupuesto General 2026.

Asimismo dijo que se debe dar trámite a este proceso dentro de los plazos constitucionales. VC