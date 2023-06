Ejecutivo busca crear una crisis para obligar la adhesión a instituciones financieras, culpa diputado Umaña

Tegucigalpa – En relación a la asignación de presupuesto para varias instituciones el diputado Carlos Umaña dijo que sospecha que hay alguien en el Ejecutivo queriendo crear una crisis al no asignar los fondos para obligar a los diputados de oposición en el Legislativo a votar por la adhesión a instituciones financieras.

– Finanzas ahora se autodenomina caja y no libera los fondos del IHSS, pese a ser una institución autónoma, dijo el doctor Umaña.

– Se está creando una crisis de consecuencias insospechadas se quiere hacer creer que no hay fondos y que hay que conseguirlos de forma urgente, según el diputado.

El diputado de PSH, acusó que por ejemplo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), no debería haber una crisis por presupuesto porque el ajuste para los médicos es de forma automática como se ha hecho en los últimos años.

No obstante, confió que el propio director del IHSS, en plática con él, reconoció que lo que los médicos piden es ley, pero que no puede hacer nada, porqué ahora no puede ejecutar sino no lo autoriza la Secretaría de Finanzas.

De igual forma dijo que hay una gran preocupación porque el Presupuesto no puede ser ejecutado en varias dependencias y eso viene así desde el 2022.

En el caso de la Secretaría de Salud añadió que “esto viene arrastrándose desde el año pasado porque alguien dio la orden de que no se realizara la licitación internacional que siempre se había estado haciendo apostaron por un mecanismo de compra directa y hasta hace un mes más o menos se ejecutó una compra directa”, de la cual aun no ingresan los medicamentos.

El parlamentario, adicionó que “siento que alguien está creándo una crisis para orillar al Congreso Nacional a establecer acuerdos, a probar acuerdos con organismos financieros multilaterales, que no necesariamente son el Fondo Monetario Internacional (FMI) o Banco Mundial, de tal manera que nos veamos obligados a probar el Banco de Desarrollo de América Latina, (CAP) y ahora el Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS”.

A renglón seguido, dijo que con el Brics no se sabe cuáles van a ser las condiciones para que Honduras se adhiera a este organismo multilateral.

Umaña insistió, que siente que “aquí alguien está creando una crisis de insospechadas consecuencias y obligar a las bancadas de oposición del Congreso Nacional, a hacer algo que no necesariamente desean hacer”.

Según Umaña esa crisis es de ingobernabilidad, e inacción en el cual se quiere dar la impresión que no hay fondos y que hay que conseguirlos de manera urgente.

Sin embargo, se ve que la ejecución presupuestaria apenas va como el 18 % y solo en lo que concierne a salarios va bien va como en 95 % hasta el mes de junio.

Manifestó que como bancada en el Congreso Nacional han enviado oficios a Finanzas y tardan dos y tres meses en decir a veces que sí o que no y por eso en el IHSS no se suspenden las asambleas informativas, porque no hay ninguna seguridad de que la Secretaría de Finanzas ahora autodenominada caja única del Estado, autorice el ajuste.

Finalmente dijo que “nosotros estamos muy preocupados porque tenemos la sensación que los fondos del Seguro Social van a la caja única y también fondos de SESAL, es una situación lamentable”. LB