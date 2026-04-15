Ejecutan inspecciones por presuntas irregularidades en centros de atención de menores en SPS

San Pedro Sula – El Ministerio Público impulsa acciones operativas e inspecciones en centros de atención a menores en la zona norte del país.

Estas diligencias tienen como finalidad verificar condiciones de protección, prevenir la comisión de posibles delitos y garantizar la seguridad e integridad de los niños, niñas y adolescentes que permanecen bajo resguardo en dichas instituciones.

La operación se realiza a través de la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Las labores que dirigen fiscales y agentes de investigación de los delitos en contra de la libertad sexual de la ATIC, incluyen inspecciones, levantamiento de información y otras diligencias, como parte de un proceso en curso, en tal sentido para no afectar el desarrollo de las investigaciones se darán mayores detalles en su momento. IR