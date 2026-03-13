Ejecutan inspecciones en hospitales y droguerías contra desvió de fentanilo

Tegucigalpa– El Ministerio Público a través de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) ejecuta inspecciones a nivel nacional en hospitales públicos y droguerías contra el desvío del fentanilo.

La accion es para prevenir que fentanilo y otros medicamentos controlados sean desviados hacia estructuras criminales que producen drogas sintéticas.

El Ministerio Público a través de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) ejecuta inspecciones a nivel nacional en hospitales públicos y droguerías contra el desvío del fentanilo pic.twitter.com/82i3uuBlTk — Ministerio Público (@MP_Honduras) March 13, 2026

El operativo, que abarca 19 inspecciones en departamentos como Cortés, Yoro, Olancho, Copán, Francisco Morazán, Choluteca, Comayagua, Atlántida y Colón, busca cerrar cualquier espacio que facilite el desvío ilícito de fármacos.

Equipos especializados revisan libros de control, registros Kardex, inventarios y movimientos de entradas y salidas, asegurando el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

Investigaciones preliminares señalan que grupos de narcotráfico estarían utilizando empresas de fachada para enviar fentanilo al mercado ilegal en Estados Unidos, un opioide sintético altamente potente y extremadamente peligroso. IR