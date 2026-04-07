Ejecutan allanamientos en Cortés y Copán para desarticular estructura que trafica armas de EEUU

Tegucigalpa – El Ministerio Público realiza este martes cuatro allanamientos de morada en los departamentos de Cortés y Copán con el fin de desarticular una estructura criminal que se dedica a traficar armas y municiones procedentes de Estados Unidos.

Tres de los operativos se ejecutan en el municipio de Santa Rita en Copán y uno en Villanueva, Cortés.

Las investigaciones surgieron el 5 de diciembre del 2022 cuando se interceptó un contenedor en la ciudad de Choloma con un cargamento de armas y municiones ocultas en encomiendas provenientes de Nashville, Estados Unidos.

En el lote se encontraron nueve pistolas, un fusil, 22 cargadores, cartuchos metálicos sin percutir de diversos calibres que fueron introducidos al país y distribuidos a través de diferentes empresas de encomienda.

El ente acusador del Estado comunicó que durante la investigación se determinó que los miembros de esta estructura criminal tienen conexiones transnacionales para la compra y distribución de las armas y municiones.

Además, constató que dichos artefactos fueron ingresados al territorio nacional sin autorización para su posterior comercialización. AG