Ejecutan allanamientos contra organización criminal que se dedica al tráfico de drogas que opera en Colón

Tegucigalpa – El Ministerio Público comunicó este viernes que se están realizando allanamientos en el departamento de Colón para desarticular una organización dedicada a la venta y distribución de drogas.

Los operativos se ejecutan en el municipio de Trujillo en Colón y San Esteban en Olancho por detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), agentes de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y fiscales de la unidad contra el crimen organizado.

El ente acusador del Estado comunicó que ya decomisaron marihuana en una de las viviendas allanadas.

Según las investigaciones, el MP obtuvo información mediante una denuncia a inicios de este año de la existencia de la estructura criminal que opera desde la zona de Trujillo y extienden sus actividades de distribución de droga en Bonito Oriental y en San Esteban.

Se ha identificado que los integrantes de esta organización de tráfico tienen como bodega de almacenamiento una casa en la comunidad de Los Achiotes, donde una mujer se encarga de esconder la mercancía e incluso vender droga en la zona y otros sitios aledaños.

Además, a los miembros de esta red de narcomenudeo se les vincula a una serie de actos sicariales derivados de la disputa por territorio en ese corredor donde operan. AG