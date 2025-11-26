Ejecutan allanamientos contra “Los Castillos”, estructura criminal liderada por el alcalde de El Triunfo, Choluteca

Tegucigalpa- El Ministerio Público realiza cinco allanamientos contra la estructura criminal vinculada al narcotráfico denominada “Los Castillos” que opera en la zona sur.

Según las investigaciones del Ministerio Público, esta estructura criminal es dirigida por el alcalde de El Triunfo, Choluteca, Cristian Josué Castillo Mercado quien se encuentra prófugo de la justicia, junto a otros miembros de su núcleo familiar.

#MP ejecuta allanamientos e inspecciones contra estructura criminal "Los Castillos", dirigida por alcalde de El Triunfo pic.twitter.com/Pc9Ftq7q8i — Ministerio Público (@MP_Honduras) November 26, 2025

Las investigaciones señalan que esta estructura se dedica al tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de ganado, tráfico de migrantes y lavado de activos.

Se indicó que esta estructura opera inscribiendo los bienes inmuebles a nombre de terceros con la finalidad de lavar activos.

Este grupo criminal en su momento tuvo disputas de territorio por el control de tráfico de droga con el cartel de Los Valle Valle a través de Orlando Pinto Espino quien coordinaba las acciones ilícitas, sin embargo, tomaron la coordinación de nuevo una vez que los mencionados fueron extraditados. IR