Ejecutan allanamientos contra dos estructuras criminales de Olancho y El Paraíso

Tegucigalpa – El Ministerio Público comunicó este lunes que se están ejecutando ocho allanamientos y cuatro inspecciones en contra de dos estructuras criminales de los departamentos de Olancho y El Paraíso, oriente de Honduras.

Según comunicado del Ministerio Público, estas dos estructuras criminales se dedican a la comisión de ilícitos de lavado de activos y tráfico de drogas.

Los allanamientos e inspecciones se realizan en las ciudades de Tegucigalpa y Juticalpa con miembros Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) y apoyo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las investigaciones, una estructura criminal utiliza una hacienda fachada en la aldea Télica en Juticalpa, donde se encargan de todos los preparativos para traficar cocaína y dar apariencia lícita al dinero producto de la droga mediante la adquisición de negocios.

El ente acusador del Estado afirmó que ha constatado que el líder de esta estructura criminal y parte de su núcleo familiar han acumulado una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles de alta valía, sin tener una justificación para tener estas posesiones.

Por otro lado, señaló que para la segunda estructura criminal se realizan allanamientos en la ciudad de Danlí y el valle de Jamastrán en el departamento de El Paraíso.

Indicó que varias personas conforman una célula delictiva que de acuerdo a una denuncia estarían involucradas en el lavado de activos, pues se les ha identificado varios bienes, comercios y la utilización de vehículos de lujo sin tener un sustento legal para adquirir tales posesiones.

En ambos casos, el MP solicitó la realización de los allanamientos, inspecciones, registros, recolección, secuestro, comiso o incautación de indicios como parte de las diligencias judiciales previas en las viviendas y negocios sujetos de interés para la investigación de los hechos. AG