Ejecutan allanamientos contra clan de los Montes Bobadilla y sus socios Montoya Natarén

Tegucigalpa-El Ministerio Público ejecuta este viernes 11 allanamientos de morada para la recolección de indicios en relación a las actividades ilícitas del clan que dirige Juan Carlos Montes Bobadilla y sus socios, los hermanos Milton Raúl, Elmer Omar y Wilmer Adonay Montoya Natarén, todos con orden de extradición por sus vínculos con el narcotráfico.

Los operativos son practicados por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y se desarrollan en el departamento de Colón, específicamente en los municipios de Iriona y Limón, en localidades como Francia, Icoteas ,Plan de Flores , Cusuna y Bucara.

Conforme a una denuncia que conoció la DLCN los extraditables son parte de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico desde Colombia hasta Estados Unidos.

(Leer): Sin pistas de Carlos Montes Bobadilla, autoridades dicen que recompensa por información sigue vigente

Además, se les investiga por controlar la producción de coca en el departamento de Colón con el fin de procesar clorhidrato de cocaína para distribuir a nivel interno.

A raíz de estas actividades ilícitas a las que se dedican, habrían adquirido sin justificación legal diversos bienes inmuebles, incluyendo plantaciones de palma africana y ganado vacuno, las acciones se extenderán por el territorio de Colón, zona controlada por esta organización criminal, donde se realizarán el levantamiento de indicios.

Las acciones ejecutadas también son con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras a través de sus unidades Ejército, Naval y Aérea, así como miembros de la Dirección Estratégica C-2. IR