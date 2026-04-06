Ejecutan a tres hombres en el interior de una vivienda en Danlí

Danlí – Tres hombres fueron asesinados en las últimas horas en el interior de una vivienda en el sector Las Selvas en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, oriente de Honduras.

El crimen ocurrió en horas de la noche del domingo cuando sujetos armados llegaron en una motocicleta al sector Las Selvas en la comunidad de Gualo en la carretera que conduce al valle de Jamastrán.

Los hombres armados ingresaron a la vivienda, dispararon contra los presentes y huyeron de la escena del crimen.

Las víctimas fueron identificadas como Edil Cruz, Noé Adolfo Elvir y David Canales.

Un promedio de seis homicidios diarios se registran diariamente en el país, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). AG

Lista de Masacres 2026

N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos

1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-

2.- La Masica, Atlántida / 17 de febrero -5 muertos-

3.- San Andrés, Lempira/ 9 de marzo –3 muertos–

4.- El Progreso, Yoro/ 12 de marzo –4 muertos–

5.- Sulaco, Yoro/13 de marzo –5 muertos

6.- Danlí, El Paraís/05 de abril – 3 muertos –