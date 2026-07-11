Ejecutan a hombre frente a su vivienda en Yoro

Tegucigalpa – La noche de este viernes un hombre fue ejecutado dentro de su vivienda en el departamento de Yoro, norte de Honduras.

Dos personas a bordo de una motocicleta le dieron persecución a la víctima y dispararon contra su humanidad cuando este logró llegar frente a su casa, según reportes de prensa.

La víctima preliminarmente fue identificada con el nombre de Jostin Sandres, de 36 años de edad.

El hecho se suscitó en el municipio de Olanchito, Yoro, lugar donde será velado, según adelantaron algunos familiares.

Hasta el lugar se hicieron presentes las autoridades policiales y de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico.

Honduras vive una escalada de la violencia, pero las autoridades defienden que las cifras se han reducido respecto al año anterior. (RO)