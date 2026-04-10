Ejecutan a dos hombres en una colonia capitalina

Tegucigalpa – En las últimas horas, se reportó el hallazgo sin vida de dos hombres en la colonia Cerro Grande etapa cinco en el municipio del Distrito Central, capital hondureña.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos.

Se informó que el doble crimen sucedió en altas horas de la noche del jueves, cuando vecinos de la colonia Cerro Grande escucharon disparos en una solitaria calle de tierra.

Al momento de llegar al lugar del suceso, uno de los cuerpos se encontraba en el asiento del conductor en un vehículo, mientras que el segundo en unos matorrales.

La segunda víctima logró decir que fueron raptados y les dispararon en la Cerro Grandes antes de fallecer producto de las heridas de bala de gravedad.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG