Ejecutado a balazos encuentran a miembro de la comunidad LGTB en Juticalpa

Tegucigalpa – Un miembro de la comunidad LGTB fue ultimado a balazos en la residencial Guanacaste en Juticalpa, departamento de Olancho, oriente de Honduras.

– Es el segundo miembro de la comunidad LGTB que es asesinado en 24 horas en Honduras.

La víctima fue identificada como Marcos Noé Mejía (22), quien presentaba varios impactos de arma de fuego. Su cuerpo quedó tendido en una calle de tierra del sector antes mencionado.

El ahora occiso portaba una peluca, vestía jean y camisa azul.

Hace menos de 24 horas se informó que otro joven trans fue encontrado sin vida en circunstancias extrañas en Nacaome, zona sur de Honduras.

La víctima respondía al nombre de Rony Pavón, quien fue encontrado colgado de una viga en su vivienda de habitación en la colonia Sor Dionisia.

Se estima que entre el 2004 y el 2025 (21 años), alrededor de 600 personas perdieron la vida violentamente, entre ellos, unos 335 hombres gay, 156 mujeres trans, además murieron en circunstancias violentas, mujeres lesbianas, hombres bisexuales y hombres trans. JS