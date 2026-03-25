Ejecutan segunda fase de «Operación Trueno» contra red de microtráfico de drogas de la MS-13

Tegucigalpa-El Ministerio Público ejecuta este día, la segunda fase de la Operación Trueno, una ofensiva contundente orientada a debilitar y desarticular a la estructura criminal MS-13, organización de alcance internacional que mantiene el control del microtráfico de drogas en el país.

La operacion la ejecutan la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con la asesoría técnico jurídico de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Las investigaciones revelan que esta estructura no solo se dedica a la distribución de drogas, sino que también ha consolidado un sistema de lavado de activos, mediante el cual legitima millonarias ganancias ilícitas producto del narcotráfico.

Asimismo, se ha identificado que la organización mantiene plantaciones de marihuana en el departamento de Colón, evidenciando su capacidad operativa y expansión territorial.

De igual forma, se ha determinado que la MS-13 ha logrado infiltrar instituciones del Estado, con el objetivo de facilitar sus operaciones criminales y garantizar impunidad.

Esta nueva fase se deriva de los resultados obtenidos en la primera etapa de la operación, fortaleciendo la ofensiva del Estado contra esta organización criminal.

Las acciones se desarrollan de manera simultánea en Tegucigalpa, Comayagua, Villanueva, San Pedro Sula, Cortes y Tela, Atlántida, mediante la ejecución de 18 allanamientos y tres inspecciones, orientadas a impactar directamente su estructura operativa a nivel nacional. IR