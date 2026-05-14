Efectivos de la Guardia de Honor Presidencial agreden a periodistas en ascensos militares

Tegucigalpa – Los periodistas Eddy Quintero y Flabio Pavón de Televicentro fueron agredidos por miembros de la Guardia de Honor Presidencial (GHP) en el evento de ascensos militares efectuado este jueves en Campo de Parada Marte en la periferia de la capital hondureña.

Según se informó, había dos grupos de la prensa ambas con barricadas para que no pasaran del lugar donde se les había asignado.

Sin embargo, uno de los grupos logró pasar hacia otro sector donde se encontraba el presidente Nasry Asfura, por lo que el otro grupo también intentó pasar, esta acción fue respondida por los miembros de la Guardia de Honor empujando a los periodistas y evitando la libertad de prensa.

Los agentes de la GHP agarraron del cuello a Eddy Quintero y forcejearon con él evitando que se acercara al presidente Asfura.

⚪️🟡REPUDIABLE AGRESIÓN🟡⚪️

Condenamos esta imagen que provocaron los miembros de la Guardia de Honor Presidencial(GHP), en contra de varios colegas de la prensa, en especial de nuestro colega Edy Quintero del noticiero Hoy Mismo.

El llamado enérgico a la máxima autoridad de las… pic.twitter.com/Lhh3VZgNPy — CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) May 14, 2026

CPH condena agresiones

El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Juan Carlos Sierra condenó la agresión a la prensa y pidió al presidente Asfura explicaciones ya que estas acciones no deben de repetirse.

A través de sus redes sociales el CPH posteó “condenamos esta imagen que provocaron los miembros de la Guardia de Honor Presidencial (GHP), en contra de varios colegas de la prensa, en especial de nuestro colega Edy Quintero del noticiero Hoy Mismo”.

En ese sentido, el llamado también es enérgico a la máxima autoridad de las FFAA para que actúe y tome medidas para que no vuelvan ocurrir estas acciones agresivas en contra de los periodistas que solo pretende hacer su trabajo.

Es importante adiestrar o educar a sus miembros de cómo tratar este tipo de situaciones, señalaron.

“No queremos que las mismas acciones del reciente pasado en la institución castrense, sigan reflejándose en el presente”, apuntó.

Desde Proceso Digital también nos solidarizamos con los compañeros periodistas que fueron agredidos este día en el evento de los ascensos de las FFAA. IR