Efectivos antidrogas decomisan arsenal de armas de fuego y detienen un sujeto en Colón

Tegucigalpa – La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), ejecutó un allanamiento de morada en la aldea Betania, municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón, orientado a desarticular estructuras delictivas vinculadas al tráfico ilícito de armas y drogas.

La operación fue dirigida contra una estructura criminal independiente conocida con el alias “Cerros”, identificada por las autoridades como generadora de actividades ilícitas y violencia en la zona atlántica del país, logrando ubicar un inmueble utilizado presuntamente para el resguardo de armamento.

Durante el despliegue operativo, equipos especializados de la DNPA en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), a través del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), ejecutaron la intervención con resultados contundentes que fortalecen la lucha frontal contra estas organizaciones criminales bajo la coordinación técnica y jurídica de la Fiscalía del Ministerio Público.

Como resultado de las acciones, se reporta la detención de un ciudadano, a quien se le supone responsable del delito de tenencia ilegal de armas de fuego de uso permitido y prohibido, así como tenencia de munición de uso comercial y prohibido.

En el lugar se logró el decomiso de un fusil marca SIG SAUER, una pistola marca Smith & Wesson, una escopeta, dos rifles calibre .22, además de dos cargadores (uno de fusil y uno de pistola).

Asimismo, se decomisaron un total de 41 cartuchos sin percutir, entre ellas 30 cartuchos calibre 5.56 mm, seis calibre .40 mm y cinco calibre 12 mm, constituyendo un importante aseguramiento de armamento que será sometido a los procedimientos legales correspondientes. JS