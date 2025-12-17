“EEUU ya dio órdenes que Asfura sea el presidente, la voluntad popular les vale v…”: Exministro Cardona

Tegucigalpa – El exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona dijo este miércoles que Estados Unidos ya dio la orden que Nasry Asfura sea el presidente de Honduras, al tiempo que descartó el voto por voto y acentuó que al país del norte “la voluntad popular les vale verga”.

No habrá conteo voto por voto.

No habrá impugnación de todas las actas irregulares.

No hay tiempo para hacerlo.

Si se cuenta voto por voto y se impugnan todas las JRV irregulares, habría que pasarse del 30 de diciembre.

EEUU ha hecho llamadas y dado órdenes claras de que Asfura… — José Carlos Cardona Erazo (@jcardonaerazo) December 17, 2025

Así se refirió el exfuncionario que fue destituido del cargo a mediados de este año luego del escándalo del cheque video que retrató el uso de fondos públicos en la campaña electoral del gobernante Partido Libre.

“No habrá conteo voto por voto. No habrá impugnación de todas las actas irregulares. No hay tiempo para hacerlo. Si se cuenta voto por voto y se impugnan todas las JRV irregulares, habría que pasarse del 30 de diciembre”, planteó.

Cardona aseveró que “EEUU ha hecho llamadas y dado órdenes claras de que Asfura sea el presidente. Todo lo demás es teatro. La voluntad popular les vale verga. Punto”.

El exfuncionario ahora es muy activo en sus redes sociales y en podcast que se transmiten en redes sociales. También ha sido muy crítico con las posturas de Libre que lo llevaron a una apabullante derrota en las elecciones del 30 de noviembre. JS