EEUU y Venezuela negocian la extradición de Alex Saab, según el Miami Herald

Miami (EEUU) – Estados Unidos adelanta negociaciones con la administración interina de Delcy Rodríguez en Venezuela para la extradición de Alex Saab, considerado por el gobierno estadounidense como testaferro del mandatario venezolano depuesto, Nicolás Maduro, quien enfrenta en Nueva York cargos relacionados con narcotráfico.

El diario Miami Herald, citando fuentes familiarizadas con las conversaciones, señaló este sábado que Saab, «probablemente será extraditado pronto a Estados Unidos tras intensas negociaciones».

Saab, nacido Colombia y de origen libanés, ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero el caso fue desechado en 2023 como parte de un acuerdo entre Caracas y Washington de intercambio de presos.

El empresario había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y luego extraditado a Estados Unidos, pero el juicio nunca se llevó a cabo.

Durante años, Alex Saab fue señalado por la justicia estadounidense como uno de los principales operadores financieros del gobierno de Nicolás Maduro y acusado de conspiración para lavar dinero y participar en esquemas de corrupción.

Sin embargo, fue liberado en diciembre de 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por diez presos en Venezuela y regresó a su país, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

La posible extradición de Saab se enmarca en el proceso de transición política en Venezuela tras la incursión militar de Estados Unidos del 3 de enero en Caracas, durante la cual fueron detenidos Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y otros delitos.

Estados Unidos ha reforzado su política de seguridad y lucha contra el narcotráfico en la región, y este sábado celebra en Miami una cumbre con una docena de presidentes latinoamericanos afines a la derecha, liderada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para coordinar estrategias conjuntas frente al crimen organizado y el tráfico de drogas.

La reunión, bautizada como ‘Escudo de las Américas’, se celebra en el Trump National Doral Miami, propiedad del mandatario republicano, y busca consolidar el liderazgo de Washington en América Latina y contrarrestar la creciente influencia de China en la región. JS