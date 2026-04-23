EEUU y Poder Judicial de Honduras abordan cooperación en seguridad y justicia

Tegucigalpa – El presidente del Poder Judicial de Honduras, magistrado Wagner Vallecillo Paredes y la Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colleen Hoey, dialogaron hoy sobre cooperación en seguridad y justicia.

Los funcionarios sostuvieron este día un encuentro en el que se abordaron temas relacionados a los proyectos de cooperación entre ambas instituciones.

El Presidente del Poder Judicial, Magistrado Wagner Vallecillo Paredes y la Encargada de Negocios de la Embajada de #EstadosUnidos en #Honduras, Colleen Hoey, sostuvieron este día un importante encuentro en el que se abordaron temas relacionados a los proyectos de cooperación… pic.twitter.com/f4BGrVp8KX — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) April 23, 2026

Durante el encuentro se reflexionó sobre el alcance de objetivos en materia de capacitación especializada sobre todo en relación al combate de la criminalidad organizada.

Lo anterior fortalece la relación bilateral de Estados Unidos con Honduras y estrecha los lazos de cooperación entre ambas naciones.

El magistrado Vallecillo Paredes recientemente fue juramentado como presidente del Poder Judicial tras la renuncia de la magistrada Rebeca Raquel Obando quien tomó esa determinación para evitar un juicio político en su contra. (RO)