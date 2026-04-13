EEUU y MP de Honduras refuerzan cooperación contra el crimen

Tegucigalpa – La encargada de Negocios de Estados Unidos en Honduras, Colleen A. Hoey, sostuvo una reunión con el recién nombrado fiscal general, Pablo Reyes, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, particularmente en el combate al crimen transnacional y la lucha contra el narcotráfico.

Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre la identificación de nuevas oportunidades de colaboración entre ambos países, destacando la importancia de mantener una coordinación estrecha frente a amenazas comunes que afectan la estabilidad regional.

La diplomática estadounidense subrayó en su cuenta de X que una cooperación sólida entre Estados Unidos y Honduras resulta clave para avanzar hacia un hemisferio más seguro, fuerte y próspero, en beneficio de los ciudadanos de ambas naciones.

Ambas naciones reiteran su disposición de trabajar de manera conjunta como socios para fortalecer las capacidades del Ministerio Público y enfrentar con mayor eficacia las estructuras delictivas que operan a nivel transnacional.

Reyes asumió recientemente la titularidad del Ministerio Público tras su nombramiento en sustitución de Johel Zelaya, quien fue destituido luego de un juicio político. Su llegada al cargo se produce en un contexto de crecientes desafíos en materia de seguridad y justicia en el país.LB