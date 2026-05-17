EEUU y Honduras fortalecen lucha contra narcotráfico con capacitación naval conjunta

Tegucigalpa – Los gobierno de Honduras fortalecen la lucha contra la corrupción en la región con capacitación naval conjunta.

Así lo informó este domingo la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa que destacó la mejora de capacidad de respuestas en los organismos navales con capacitación.

Instructores de la Guardia Costera de EE. UU. @USCG capacitaron miembros del 1er Batallón de Fuerzas Especiales de la Fuerza Naval de Honduras en la Base Naval de Castilla en aplicación de la ley marítima, procedimientos de abordaje e inspección e interdicción marítima y seguridad en el mar, indicó la embajada estadounidense.

Instructores de la Guardia Costera de EE. UU. @USCG capacitaron miembros del 1er Batallón de Fuerzas Especiales de la Fuerza Naval de Honduras en la Base Naval de Castilla en aplicación de la ley marítima, procedimientos de abordaje e inspección e interdicción marítima y… pic.twitter.com/1mRAXLFHMA — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) May 17, 2026

Este entrenamiento fortalece a Estados Unidos y Honduras en la lucha contra el narcotráfico, mejora la capacidad de respuesta ante actividades ilícitas en el mar y contribuye a la desarticulación de organizaciones criminales transnacionales y a la seguridad regional, subrayó.

Además de las relaciones comerciales ambos países mantienen una alianza en materia de seguridad y prevención de la migración irregular.

La lucha contra el narcotráfico es también la bandera que ambas naciones enarbolan en la región. (RO)