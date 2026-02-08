EEUU y Honduras consolidan una alianza estratégica: María Elvira Salazar

Tegucigalpa – Estados Unidos y Honduras consolidan una alianza estratégica clave para el futuro, señaló hoy la congresista estadounidense María Elvira Salazar.

Estados Unidos y Honduras consolidan una alianza estratégica clave para el futuro de nuestro hemisferio: más seguridad, más oportunidades económicas y una defensa firme de la democracia en nuestra región, escribió.

Bajo el liderazgo del presidente Trump, seguiremos trabajando con nuestros aliados para asegurar un hemisferio más estable, próspero y libre, agregó.

Al igual que otros sectores la congresista alabó la reunión entre ambos mandatarios.

El presidente Asfura señaló este domingo que el mandatario estadounidense, Donald Trump, está viendo con buenos ojos a Honduras tras la reunión que sostuvieron el sábado en la residencia Mar-A-Lago.

Confirmó que tiene interés de implementar un proyecto del ferrocarril, y que Trump revisará y estudiará la propuesta. Le mostró el mapa con el proyecto al gobernante norteamericano.

Asfura comentó que se trató el tema de inversión extranjera en Honduras y cómo fomentar el empleo, modernizar y dar oportunidades, esperanza y darles un nuevo giro a las relaciones comerciales.

Para algunos economistas, Honduras iniciará a ver los beneficios de esta reunión en las siguientes semanas ya que temas como la reducción o eliminación de aranceles requiere de tiempo. (RO)