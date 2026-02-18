EEUU y Honduras buscan ampliar oportunidades de inversión

Tegucigalpa – La Encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey se reunió con el Ministro Asesor de Inversión, Epaminondas Marinakys.

Durante el encuentro ambos funcionarios conversaron sobre cómo fortalecer la cooperación económica entre Estados Unidos y Honduras.

La Encargada de Negocios Colleen A. Hoey se reunió con el Ministro Asesor de Inversión del @CNI_HN , Epaminondas Marinakys, para conversar sobre cómo fortalecer la cooperación económica entre Estados Unidos y Honduras, así como ampliar las oportunidades de inversión y generación… pic.twitter.com/FlFko5Ql7n — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) February 18, 2026

Asimismo, dialogaron sobre como ampliar las oportunidades de inversión y generación de empleo en el país centroamericano.

Lo anterior forma parte de una serie de encuentros entre la encargada de negocios de EEUU y funcionarios hondureños previó a la cumbre de presidentes que se realizará el 07 de marzo en EEUU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, convocó a una cumbre presidencial en el hotel Doral de Miami para articular un bloque regional que pueda desarmar la ofensiva de China en América Latina.

La cita multilateral será el 07 de marzo, y por distintos canales diplomáticos ya fueron invitados Javier Milei -Argentina-, Santiago Peña -Paraguay-, Rodrigo Paz -Bolivia-, Nayib Bukele -El Salvador-, Daniel Noboa -Ecuador- y Nasry Asfura -Honduras-.

Los presidentes invitados exhiben una manifiesta sintonía ideológica con Trump, y aparecen como sus socios estratégicos en la región.

La cumbre de Miami tiene un sólo objetivo geopolítico: quebrar el plan diseñado por Xi Jinping para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina. (RO)