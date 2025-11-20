EEUU vigila de cerca elecciones en Honduras y aboga por comicios justos

Tegucigalpa – Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental remarcó este jueves que siguen de cerca las elecciones en Honduras, al tiempo que abogaron por comicios electorales libres y justos.

En su corto mensaje, reafirmaron que “Estados Unidos sigue vigilando de cerca a Honduras a medida que se acercan las elecciones del 30 de noviembre. El pueblo hondureño debe tener la oportunidad de elegir a un presidente de su preferencia en elecciones libres y justas”.

Este jueves, durante la audiencia denominada “Democracia en peligro: la lucha por elecciones libres en Honduras” por parte de Subcomité sobre el Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se demandó que este país centroamericano tiene que celebrar elecciones libres, justas y transparentes sin intimidación ni actas robadas.

The United States continues to closely watch Honduras as elections approach on November 30th. The Honduran people must have the opportunity to elect a president of their choosing in free and fair elections. — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) November 20, 2025

En el uso de la palabra, la presidenta del subcomité Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, María Elvira Salazar, remarcó que “este subcomité le envía un mensaje claro a las Fuerzas Armadas, respaldado este mensaje por el Departamento de Estado y por la administración del presidente Donald Trump, que Honduras tiene que celebrar elecciones libres, justas y transparentes sin intimidación, sin colectivos, sin actas robadas y sin interferencia extranjera. Los Estados Unidos tienen puestos sus ojos este 30 de noviembre en Honduras”. JS