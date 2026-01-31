EEUU ve a Rosario Murillo como «autor directo de represión» en Nicaragua, dicen opositores

San José – Las organizaciones opositoras nicaragüenses que forman la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) consideraron este sábado que Estados Unidos ya reconoce a la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, «como un autor directo de represión» y «el poder que juega en la dictadura», en referencia al Gobierno que preside junto con su esposo, Daniel Ortega.

Esas organizaciones opositoras llegaron a esa conclusión luego de que en la víspera el Departamento de Estado de EE.UU. acusara a Murillo de haberse inventado «una ‘copresidencia’ para consolidar su control ilegítimo sobre Nicaragua: sin elecciones, sin mandato, sin legitimidad», porque sabe «que no puede ganar» en un proceso electoral libre.

«Antes los mensajes iban dirigidos al régimen de Daniel Ortega. Ahora el señalamiento es directamente a Rosario Murillo, lo que implica que Estados Unidos la ve como una figura que gobierna y toma decisiones, no solo como vicepresidenta o una simple vocera, sino alguien que tiene la misma responsabilidad de Ortega», indicó el portavoz de Pude, el abogado nicaragüense desnacionalizado Roger Reyes, en un audio enviado a los medios.

Además, continuó el letrado, para EE.UU. la copresidente Murillo no «tiene legitimidad democrática», porque cuando «dice que ella fabricó una copresidencia, está afirmando que se apropió del poder sin elecciones, sin voto ciudadano y sin un mandato popular».

Otro elemento del mensaje del Departamento de Estado sobre Murillo, es que «su control se sostiene por el poder y el miedo, no por apoyo del pueblo, al señalar represión y no permitir elecciones con garantías (…) » porque perdería», puntualizó Reyes.

EE.UU. acusó a Murillo de que, «cobardemente», junto a Ortega, «ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no puede ganar», y que gozan poder «basado en la represión y la manipulación constitucional no es la voluntad del pueblo» nicaragüense.

El viernes 30 de enero se cumplió un año de la aprobación legislativa de una reforma a la Constitución Política que transformó el Estado, eliminó el balance de poderes y otorgó un poder total a Ortega y Murillo, quienes, a juicio de expertos, buscan instaurar una «dinastía familiar».

Murillo, que era vicepresidenta de Nicaragua desde 2017, fue designada copresidenta desde febrero de 2025 a través de esa reforma constitucional.

Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, gobierna Nicaragua desde 2017 junto con su esposa Murillo en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia. EFE

(vc)