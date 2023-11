EEUU trabaja para una Honduras democrática, próspera y segura

Tegucigalpa- La embajada de Estados Unidos en Honduras recordó a través de sus redes sociales que el gobierno estadounidense trabaja para una Honduras democrática, próspera y segura.

En ese sentido, señaló que Estados Unidos trabaja de la mano con el gobierno hondureño, la empresa privada, sociedad civil, organismos internacionales, aliados globales y, por supuesto, con el pueblo de Honduras.

“Juntos, trabajamos para una Honduras democrática, próspera y segura”, reiteró.

Recordó que la construcción de la Embajada representa una inversión de 9.8 millones de lempiras y ha creado dos mil 700 empleos y será certificada como LEED Silver.

Estados Unidos trabaja de la mano con el gobierno hondureño, la empresa privada, sociedad civil, organismos internacionales, aliados globales y, por supuesto, con el pueblo de Honduras. Juntos, trabajamos para una Honduras democrática, próspera y segura 🇭🇳🤝 #MigraciónSegura pic.twitter.com/HFSrIfRoIk — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) November 8, 2023

El Canciller de Honduras, Enrique Reina citó a una reunión a la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu a raíz de sus últimas declaraciones en las que cuestiona la forma que una comisión permanente del Legislativo eligió al Fiscal General y Fiscal Adjunto.

El funcionario hondureño posteó en su red social X que convocó a Dogu a una reunión este miércoles a las 10.00 de la mañana para manifestarle la inconformidad del gobierno por sus declaraciones sobre asuntos internos.

“Ante las declaraciones en los últimos días de algunos funcionarios de los EEUU y en particular de la Embajadora Laura Dogu, sobre temas internos de Honduras, la he convocado a mi despacho mañana a las 10:00 a.m., para manifestar la inconformidad del Gobierno de la Presidenta @XiomaraCastroZ por posicionamientos que consideramos una injerencia en asuntos soberanos”, escribió Reina. IR