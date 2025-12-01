EEUU sigue de cerca elecciones hondureñas, aboga por respetar resultados sin manipulaciones

Tegucigalpa – La Embajada de Estados Unidos celebró la masiva participación de votantes en las elecciones generales de este domingo 30.11.2025. en Honduras, al tiempo que abogó para que se respeten los resultados y que no haya espacio a la manipulación.

A través de un posteo en su red social X, Washington expresó que “estamos siguiendo de cerca las noticias sobre la gran participación de votantes hoy en Honduras para las elecciones generales”.

Seguidamente, subrayaron que “ahora, permitamos que la misión de observadores de la @OEA oficial haga su trabajo, para que todas las partes involucradas puedan tener la confianza de que los resultados de las elecciones reflejen la voluntad del pueblo hondureño y no las manipulaciones de quienes intentarían impedirlo”.

El pueblo hondureño acudió masivamente a las urnas. Se estima que más de tres millones de personas ejercieron el sufragio. El Consejo Nacional Electoral (CNE), ofreció un primer corte de resultados para las 9.00 de la noche de este domingo y otra para el filo de la medianoche.

Hace unas semanas, el subsecretario de Estado de EEUU para Asuntos Latinoamericanos, Christopher Landau, dijo que “EEUU comparte la preocupación expresada por la OEA con respecto al proceso electoral que se desarrolla en Honduras por las elecciones del 30 de noviembre”.

Landau señaló que el gobierno estadounidense “sigue de cerca la situación y exhorta a todas las autoridades competentes, incluidas las electorales y militares” a que respeten “escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras”.

El subsecretario de Estado señaló que el “presidente Donald Trump, el secretario Rubio y yo nos preocupamos profundamente por el hemisferio occidental y responderemos con rapidez y firmeza a cualquier atentando contra la integridad del proceso democrático en Honduras”.

De acuerdo al CNE, el 88.29 % de los dispositivos biométricos fueron conectados durante la contienda electoral. Hasta las 5.40 de la tarde 2 millones 841 mil 478 votantes fueron verificados. Igualmente, más del 50 % de los dispositivos satelitales están conectados y transmitiendo. JS