EEUU sancionaría más funcionarios, advierte analista Kenneth Madrid

Tegucigalpa– El analista Kenneth Madrid advirtió que Estados Unidos sancionará a más funcionarios hondureños si estos siguen entorpeciendo el proceso electoral.

Estados Unidos a través del Departamento de Estado informó la noche de este viernes que retiró y negó la visa a los funcionarios hondureños Mario Morazán y Marlon Ochoa por “socavar la democracia” al obstaculizar el recuento de votos.

Según Madrid los Estados Unidos están observando y están preocupados por las acciones que se han registrado en el país antes, durante y posterior al proceso electoral.

En ese sentido, no descartó que vengan más acciones contra más funcionarios de parte del gobierno estadounidense.

Afirmó que esto debe de traer lecciones ya que muchos están tomando decisiones en su afán de llegar a la presidencia.

“Dejen trabajar al CNE, que se haga la revisión de las actas, el conteo de los votos en las actas con inconsistencias, que los consejeros hagan su labor en dar conocer la declaratoria para que se dé a conocer el ganador del proceso electoral”, detalló.

Afirmó que el próximo gobierno debe de gobernar para todos, formando un gobierno de unidad, que su fijación u objetivo sea por el bien de la población y no por el interés de un partido político. IR