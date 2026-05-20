EEUU sanciona a individuos y entidades de dos redes vinculadas al Cartel de Sinaloa

Washington – Estados Unidos impuso este miércoles sanciones financieras contra más de una docena de individuos y entidades de dos redes vinculadas al Cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México, por el tráfico de fentanilo, un potente opioide sintético.

El Departamento del Tesoro detalló en un comunicado que las medidas afectan a dos estructuras diferenciadas dentro del cartel, consideradas clave tanto en la distribución de drogas como en el lavado de dinero.

Una de las redes está liderada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como responsable de coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo procedentes de la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, que posteriormente eran convertidas en activos digitales para su transferencia a México.

Entre los sancionados figuran también Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como operador financiero clave en transacciones con criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero; y el empresario Alfredo Orozco Romero, junto con empresas y familiares que presuntamente actuaban como testaferros.

La segunda red está encabezada por Jesús González Peñuelas, considerado un importante distribuidor de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo.

«Como ha dejado claro el presidente (Donald) Trump, esta Administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno», declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El fentanilo es un potente opioide sintético, unas cien veces más fuerte que la morfina y 50 veces más que la heroína. Se utiliza como medicamento en hospitales para tratar dolores intensos, pero también se fabrica de forma ilegal y se vende como droga.

Este opioide ha desatado una grave crisis de adicciones en Estados Unidos y es el principal responsable de las muertes por sobredosis en el país, ya que incluso una pequeña cantidad puede resultar mortal, especialmente cuando se mezcla con otras drogas. JS