EEUU revoca Estatus de Protección Temporal de migrantes somalíes tras fraude en Minnesota

Miami (EEUU) – El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes que pondrá fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes somalíes y les instó a salir del país antes del 17 de marzo, decisión que se produce tras un fraude millonario relacionado con ciudadanos de esta comunidad en Minnesota.

«Las condiciones en Somalia han mejorado hasta el punto de que ya no cumplen con los requisitos legales para el Estatus de Protección Temporal», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado recogido por Fox News.

«Temporal significa temporal», agregó.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se hizo eco en X de las palabras de Leavitt y señaló que «los ciudadanos somalíes con TPS en vigor deben abandonar los Estados Unidos antes del 17 de marzo de 2026».

Esta decisión ocurre semanas después de que estallara en Minnesota un escándalo sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil financiados con fondos federales.

Según videos grabados por un youtuber conservador relacionado con el movimiento MAGA (‘Make America Great Again’), varias guarderías que recibían fondos públicos estaban completamente vacías o abandonadas, gran parte de ellas vinculadas a ciudadanos de la comunidad somalí.

Este fraude llevó al gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, a no buscar la reelección para un tercer mandato al frente del estado, y dio lugar al inicio de un operativo a gran escala de las autoridades federales de inmigración.

Casi 2.500 ciudadanos somalíes residen actualmente en Estados Unidos amparados por el TPS, mientras que 1.383 tienen pendientes sus solicitudes, según fuentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos citadas por Fox News.

La Administración Trump ha tomado medidas similares para acabar con el TPS para personas de otros países como Afganistán, Haití, Sudán del Sur o Venezuela.

Tras numerosas batallas legales, el Tribunal Supremo autorizó el pasado octubre al Gobierno de Trump a continuar con sus planes de poner fin al programa para venezolanos. JS