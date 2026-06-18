EEUU respalda reformas energéticas en Honduras, mientras el Congreso mantiene discusión de ley

Tegucigalpa/EEUU- El Departamento de Asuntos Económicos del Estado de los Estados Unidos, a través del United States Department of State, expresó su respaldo a los esfuerzos impulsados por la administración del presidente Nasry Asfura para avanzar en reformas del sector energético en Honduras.

Washington destacó que estas reformas buscan fortalecer el clima de inversión en el país, abrir nuevas oportunidades para la inversión energética estadounidense y contribuir al crecimiento económico, así como a la seguridad y asequibilidad del sistema eléctrico hondureño.

“Estados Unidos da la bienvenida a los esfuerzos de la administración Asfura para avanzar en las reformas del sector energético que apoyen la inversión en Honduras. Estas reformas ayudarán a desbloquear nuevas oportunidades para la inversión energética de Estados Unidos, apoyando el crecimiento económico y mejorando la seguridad y asequibilidad energética”, dice de forma textual el mensaje en X.

Sin embargo, en el ámbito nacional, el proceso legislativo enfrentó un nuevo obstáculo. El secretario del Congreso Nacional de Honduras, Carlos Ledezma, confirmó que las reformas a la Ley del Sistema Eléctrico no fueron aprobadas este día y quedaron detenidas en primer debate debido a la falta de consenso entre las distintas fuerzas políticas.

Según explicó, la bancada del Partido Liberal de Honduras solicitó más tiempo para analizar la iniciativa y realizar consultas con diversos sectores, petición que, aseguró, será respetada dentro del proceso legislativo.

La propuesta de reforma es considerada una de las piezas clave dentro del plan de reestructuración y rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pero su avance queda ahora en pausa a la espera de nuevos acuerdos políticos.LB