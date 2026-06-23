EEUU respalda el fortaleciendo la red de telecomunicaciones de Honduras

Tegucigalpa – El Gobierno de Estados Unidos respalda el fortalecimiento de la red de telecomunicaciones en Honduras, informó hoy la embajada estadounidense en Tegucigalpa.

En ese contexto, la oficina indicó que la encargada de negocios, Colleen A. Hoey, participó en un importante encuentro con líderes de los sectores público y privado

¡Impulsando la digitalización! La Encargada de Negocios, Colleen A. Hoey, participó en un importante encuentro con líderes de los sectores público y privado para respaldar la expansión de la empresa estadounidense SBA Communications en Honduras, la cual está fortaleciendo la red de telecomunicaciones del país., informó la embajada estadounidense.

Más infraestructura significa más empleo, mayor inclusión digital y nuevas oportunidades económicas, subrayó.

Estados Unidos reafirma su compromiso hacia un hemisferio más fuerte, seguro y próspero, acentuó la comunicación oficial.

Honduras y Estados Unidos mantienen relaciones formales desde 1830.

Existe una estrecha cooperación entre ambos países, especialmente en la lucha contra las drogas, la prevención de la migración y el fortalecimiento de la red de telecomunicaciones. (RO)