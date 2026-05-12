EEUU reitera designación de la MS-13 y Barrio 18 como organizaciones terroristas extranjeras

Tegucigalpa– La Embajada de Estados Unidos en Honduras reiteró este martes la designación de la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 y otras estructuras criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras.

Los cárteles y las organizaciones delictivas transnacionales obtienen beneficios al infundir miedo en las comunidades a través de la extorsión, el soborno, la violencia y los asesinatos, con el fin de intimidar a la sociedad y someterla a su voluntad.



Al designar al Barrio 18,… pic.twitter.com/iYcuDqRW4h — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) May 12, 2026

A través de una publicación en redes sociales, la sede diplomática señaló que estas organizaciones obtienen beneficios mediante la extorsión, el soborno, la violencia y los asesinatos para intimidar a las comunidades y someterlas a su voluntad.

“Al designar al Barrio 18, a Mara Salvatrucha y a otras organizaciones delictivas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras, el gobierno de EE.UU. cuenta con herramientas eficaces para respaldar a socios como Honduras”, indicó la embajada.

La representación estadounidense agregó que estas medidas buscan fortalecer el combate contra los grupos que alteran la estabilidad regional.

En la imagen compartida por la embajada aparecen organizaciones criminales de varios países de América Latina, como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Tren de Aragua, y Clan del Golfo.

Estados Unidos sostiene que estas designaciones permiten ampliar mecanismos de sanción y desmantelamiento contra estructuras vinculadas al crimen organizado transnacional. AD