EEUU registra segundo récord seguido de sarampión con más casos en 2026 que en todo 2025

Miami (EEUU) – Estados Unidos registró este viernes un segundo récord anual consecutivo de sarampión con 2.318 casos en lo que va de 2026, lo que ya supera los 2.289 de todo 2025, en medio de caídas en los índices de vacunación, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La cifra de infecciones confirmadas en 2026, en 45 estados y territorios del país, es la más alta desde 1991 y, por ende, también desde el año 2000, cuando la enfermedad se declaró erradicada en Estados Unidos, según los datos del reporte de los CDC.

El 93 % de los casos de este año han ocurrido en personas no vacunadas, y casi siete de cada 10, el 69 %, se han reportado en niños y jóvenes de 0 a 9 años de edad, detalló el informe de la agencia federal.

Pese al mayor número de enfermos, este 2026 no hay ninguna muerte confirmada por sarampión en Estados Unidos, a diferencia de los tres decesos registrados el año pasado.

Los estados con más casos este año son Carolina del Sur (670), Utah (522), Texas (188), Virginia (176), Florida (141), Pensilvania (134) y Arizona (108).

El récord ocurre en medio de una caída en los índices de vacunación en los niños de nivel preescolar, que descendió del 95,2 % en el ciclo escolar de 2019 a 2020 al 92,5 % en el de 2024 a 2025, lo que dejó 286.000 estudiantes «en riesgo», añadió el reporte.

La inmunidad de rebaño requiere que más del 95 % de las personas de una comunidad estén vacunadas, un nivel que solo alcanzan Alabama, California, Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, Misisipi, Nueva York, Rhode Island y Virginia, según los datos del organismo federal.

Esto sucede ante un creciente escepticismo de las vacunas, como es el caso del secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr, quien ha cuestionado la seguridad de las inmunizaciones pese a que las asociaciones de médicos señalan que no hay evidencia de que no sean seguras.

«A medida que la desinformación prevalece, las tasas de vacunación contra el sarampión continúan cayendo en Estados Unidos. Existe una corriente de opinión de que la vacuna contra el sarampión causa autismo, a pesar de las pruebas que dicen lo contrario», concluyó un estudio publicado en el Journal of Pediatric Nursing este año. JS