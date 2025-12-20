EEUU revoca visa a Mario Morazán y la niega a Marlon Ochoa, además advierte no tolerará ataque a democracia

Tegucigalpa – Estados Unidos a través del Departamento de Estado informó la noche de este viernes que retiró y negó la visa a los funcionarios hondureños Mario Morazán y Marlon Ochoa por “socavar la democracia” al obstaculizar el recuento de votos.

– Ambos funcionarios electorales se han encargado de entorpecer las elecciones electorales al negarse a integrar los plenos.

– Se informó, además que, eque EEUU está tomando medidas para promover la rendición de cuentas de Mario Morazán, Marlon Ochoa y de cualquier persona que socave la democracia hondureña y la estabilidad regional.

De acuerdo a lo informado esta noche por el Departamento de Estado de EEUU, se revocó la visa del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán por socavar la democracia en Honduras al obstaculizar el recuento de votos.

.@WHAAsstSecty: La Administración del Presidente Trump apoya una Honduras fuerte y democrática, donde se respeten las voces de 3.4 millones Hondureños. El @StateDept está tomando medidas para promover la rendición de cuentas de Mario Morazán, Marlon Ochoa y de cualquier persona… https://t.co/HZ0fA7BLp1 — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) December 20, 2025

En tanto, al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa se le rechazó la solicitud de visa y tomó medidas para imponer restricciones de visa a otra persona por socavar la democracia en Honduras.

Las medidas -según Washington- se basan en la Sección 212(a)(3)(C) de la INA, que generalmente prohíbe la entrada a quienes ingresan o realizan actividades que podrían tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense.

“Estados Unidos no tolerará acciones que socaven nuestra seguridad nacional ni la estabilidad de nuestra región. Consideraremos todas las medidas apropiadas para disuadir a quienes obstaculicen el recuento de votos en Honduras”, advirtió EEUU.

Tanto Morazán como Ochoa, representantes del gobernante Partido Libre, se han negado a integrar los plenos de sus respectivos entes electorales, lo que ha torpedeado no solo el proceso de elecciones, sino también el recuento de votos luego de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Ambos funcionarios -ahora desvisados- participaron en la sesión del 25 de noviembre del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la cita negaron las acusaciones que les hicieron los estados miembros en torno a entorpecer el proceso electoral hondureño.

En esa oportunidad, el embajador de Argentina, Carlos Bernardo Cherniak mencionó que “existe un elefante en esta sala aunque se quiera fingir demencia”, previo a cuestionar que la delegación hondureña estuviera representada por alguien que se hizo famoso por tomarse una selfie festejando actos vandálicos en la embajada de EEUU, en referencia a Marlon Ochoa.

Cherniak observó ciertos casos inéditos que están provocando tensiones institucionales y que marcan el ambiente electoral hondureño, entre los que mencionó la paralización del pleno del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) por la negativa de un magistrado y suplentes afines al partido de gobierno así como el prolongado estado de excepción, que estará vigente durante los comicios del domingo 30 de noviembre.

“Con todo respeto a la decisión soberana de mis colegas de Honduras, me permito decir que quizá hubiera sido más apropiado a fin de contar con más elementos de juicio de la situación, haber convocado para representar a la institucionalidad electoral independiente, al presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) o a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), que a una persona que resulta tristemente famoso por sacarse un autorretrato que lo muestra festejando frente a un ataque vandálico a la embajada de un país miembros de la OEA”, dijo en referencia al consejero Marlon Ochoa. JS