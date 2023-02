EEUU: Preocupación demócrata por Joe Biden y Kamala Harris: la vicepresidenta se ha convertido en un lastre político.

Análisis de Alberto García Marrder-Especial para Proceso Digital

No debemos tomar muy en serio los deseos del presidente norteamericano, Joe Biden, cuando repite que sus aspiraciones son las de presentarse a la reelección en el año 2024, pendiente de una confirmación en marzo.

Y su vicepresidenta, Kamala Harris (la primera mujer en ocupar el segundo cargo más importante en el país, está cada día más perdida, deslucida y “missing” (desaparecida). Y eso preocupa mucho, porque había muchas esperanzas en ella. Incluyendo la mía.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. (Foto EPA-EFE).

En noviembre de 2024, mes de elecciones, Biden cumplirá el 20 de ese mes nada menos que 82 años. Añadan a eso que ahora a Biden se le nota tropiezos al hablar, pérdidas de memoria, incapacidades al caminar y tos frecuente. Surgen entonces sospechas sobre su salud y la de su futuro inmediato.

Un sondeo de la Agencia de Noticias AP, de NORC y del Center for Public Affairs indica que solo un 37 por ciento de los norteamericanos quieren que repita un segundo mandato, en comparación con el 52 por ciento de principios de noviembre del pasado noviembre. La mayoría explican que preferían a una persona más joven.

Y el ex presidente Trump ya ha comenzado su campaña electoral. Primero para las primarias del Partido Republicano para ser elegido candidato presidencial para las elecciones presidenciales del 2024, buscando un segundo mandato. Pero Trump ya no asusta tanto, tiene muchos problemas legales (él y su empresa) y económicos. Por ahora, la prensa da a Ron DeSanis, gobernador de Florida, más probabilidades, aunque no ha anunciado oficialmente su candidatura presidencial.

Estos son, en mi opinión, los tres escenarios políticos actuales-.

1- Biden tiene que decidir pronto si se presenta o no a la reelección. A él le gustaría y a su esposa Jill, también. Pero la realidad le indica lo contrario. Y hasta muchos dirigente del Partido Demócrata están filtrando a la prensa, que un mandato “es suficiente” y quisieran que se decida pronto para buscar un candidato joven “y potable”. (Entiendo a Biden, quiere demostrar que no es un anciano y tengo su misma edad, 80 añós. Lo conocí en Washington en sus años como senador por Delaware (1973-2009 y yo era un incisivo corresponsal de la Agencia EFE.)

2- En caso que Biden se presente a la reelección, ¿Escogería otra vez a Harris para la vicepresidencia? Una buena y difícil pregunta. Los vicepresidentes son los mejores situados para dar el siguiente paso, la presidencia. Biden esperó ocho años con Barak Obama y lo logró. Mi respuesta, y muy atrevida, es que Biden no la escogería. Querrá un político joven que llene los huecos de sus debilidades. El diario “The New York Times” anticipa ya que uno de los argumentos de la campaña electoral republicana sería la de destacar que si se vota por Biden, se estaría votando realmente por Harris, de 58 años y que ahora solo tiene un 39 por ciento de aprobación.

El presidente, Joe Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. (Foto Doug Mills- EPA-EFE-POOL).

3- Y ante el supuesto que Biden no se presente, ¿Harris se presentaría ante Trump o DeSantis? Para llegar a eso, el partido tendría que escogerla en unas primarias. Y eso no es seguro.

¿Qué ha pasado para que Harris, una brillante ex senadora, tenga una imagen, no mala, pero si apagada? Se lo he preguntado a un experto de relaciones públicas y mercadeo político, amigo de mis años como periodista en Miami que prefiere que no lo mencione:

“En este país, si no estás visible en los medios de comunicación, y la señora Harris no lo ha estado, no se crea una imagen importante. A ella solo se le ve acompañando en actos protocolarios al presidente Bjden. Y cuando este le encarga el asunto de la inmigración ilegal, tarda varios meses en visitar la frontera con México”.

Y yo añado que trata de evitar las entrevistas periodísticas, porque cuando lo hace, es un desastre. Como pasó con la concedida a Lester Holt de la cadena NBC en junio de 2021, en la que ella trató de explicar- sin éxito- la estrategia del gobierno con el acuciante problema de la frontera con México.

Harris, además de ser la primera mujer vicepresidenta, es también la primera de raza negra (por su padre de Jamaica) y la primera de origen asiático (por su madre, nacida en la India). Él fue profesor de Economía en la Universidad de Stanford, en San Francisco y ella estudió un doctorado en la Universidad de Berkeley, en California y luego fue investigadora del cáncer.