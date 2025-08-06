EEUU planea sancionar el viernes a Rusia pese a la reunión de Putin y Witkoff

Washington.– Estados Unidos afirmó este miércoles que la reunión entre el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el presidente ruso, Vladímir Putin, fue «bien», aunque mantiene el plan de imponer sanciones secundarias a Rusia el próximo viernes, cuando vence el ultimátum para frenar la guerra de Ucrania.

«La reunión entre Rusia y el enviado especial Witkoff fue bien. Rusia quiere seguir en contacto con Estados Unidos. Se espera que las sanciones secundarias se implementen el viernes», declaró a la prensa un alto cargo de la Administración.

Sobre Rusia ya pesan numerosas sanciones financieras y comerciales por parte de occidente a raíz de la guerra de Ucrania.

Las sanciones secundarias son medidas indirectas, ya que se aplican a terceros países con el fin de disuadirlos de comerciar con un país sancionado.

Este mismo miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles del 25 % a la India, en represalia por su compra de petróleo ruso.

En su plataforma de Truth Social, Trump calificó de «productiva» la reunión de unas tres horas que protagonizaron este miércoles Putin y Witkoff en Moscú.

«Mi enviado especial, Steve Witkoff, acaba de tener una reunión muy productiva con el presidente ruso, Vladímir Putin. ¡Se lograron grandes avances! Posteriormente, informé a algunos de nuestros aliados europeos», explicó el republicano.

«Todos coincidimos en que esta guerra debe llegar a su fin, y trabajaremos para lograrlo en los próximos días y semanas», agregó.

Trump había anunciado que impondría sanciones a Rusia y a sus socios comerciales si no se llegaba a un acuerdo sobre la guerra de Ucrania, reduciendo el 29 de julio ese plazo de 50 a 10 días, un ultimátum que vence el viernes.

La prensa internacional especula con que Moscú estaría dispuesto a suspender los bombarderos aéreos, pero no la ofensiva terrestre de sus tropas en el Donbás y la frontera norte de Ucrania.

La de Putin y Witkoff fue la quinta reunión que mantienen desde principios de año -la última tuvo lugar en abril-, sin que hasta ahora el líder ruso haya aceptado la demanda de declarar un alto el fuego en Ucrania.

El Kremlin había calificado de «constructiva» la reunión a la espera de conocer la reacción de Trump. EFE