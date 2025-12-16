EEUU pide que el CNE haga su trabajo con libertad y transparencia e insiste que “ojos del mundo siguen en Honduras”

Tegucigalpa – El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada acreditada en Tegucigalpa, felicitó al pueblo hondureño por haber acudido pacíficamente a las urnas el pasado 30 de noviembre en las elecciones generales, al tiempo que pidió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haga su trabajo con libertad y transparencia.

Mediante un mensaje en sus cuentas institucionales, la embajada norteamericana agradeció a los socios regionales por su liderazgo en un momento crítico para la democracia en Honduras.

“Reconocemos al pueblo Hondureño que acudió pacíficamente a las urnas el 30 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral debe realizar su trabajo con libertad y transparencia”, enfatizó Washington.

Finalmente, agradecieron a la Misión de Observación Electoral de la OEA por salvaguardar el proceso electoral. “Los ojos del mundo siguen puestos en Honduras”, concluyeron.

EEUU niega injerencia

Estados Unidos negó este lunes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) haber interferido en el proceso electoral de Honduras pese al respaldo público del presidente, Donald Trump, al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura.

«Una publicación en las redes sociales de nuestro presidente expresando su preferencia no es una interferencia electoral, ya que la gente en Honduras era libre de emitir sus votos», aseguró el representante de EEUU, Michael Kozak, durante una sesión extraordinaria del consejo permanente de la OEA para abordar los retrasos en el recuento de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

«Rechazamos las acusaciones infundadas de manipulación», añadió.

El pasado 27 de noviembre, tres días antes de los comicios, Trump, en una publicación en su cuenta de Truth Social, se refirió a Asfura como el «único verdadero amigo de la libertad en Honduras» y agregó que podrían «trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas».

Kozak reiteró el apoyo de EEUU a la integridad de los procesos democráticos en Honduras: «El pueblo hondureño no debe ser despojado de su elección para el próximo presidente. Responderemos con decisión a quienes deseen desafiar su voluntad». Tras esto, el representante condenó a aquellos que «llaman a la violencia».

El escrutinio de las elecciones generales se reanudó el domingo con Asfura al frente del conteo, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha podido iniciar el recuento especial de las actas con inconsistencias, que se realiza de forma separada.

Asfura se mantiene al frente con 1.305.033 votos (40,54 %) con un ajustado margen frente a Nasralla, del Partido Liberal, con 1.261.849 papeletas (39,19 %), según el 99,80 % de las actas. JS