EEUU pide en extradición por narcotráfico a presidente de club de fútbol de Costa Rica

San José – Las autoridades de Costa Rica detuvieron este miércoles al empresario y presidente del club Liberia de la primera división del fútbol de Costa Rica, Wilder Eusse Osorio, colombiano naturalizado costarricense, quien es requerido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.

El Ministerio Público (Fiscalía) costarricense informó que Eusse, alias El Soldado y El Tío, fue detenido en San José luego de que se recibiera una solicitud de extradición, ya que está acusado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por el delito de narcotráfico.

«La acusación le atribuye dos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, con la intención de introducirla ilegalmente en territorio estadounidense. Como parte de ese proceso, el 10 de junio de 2026 dicho tribunal emitió una orden de arresto en su contra», detalló el Ministerio Público.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, explicó que a Eusse se le imputan delitos de narcotráfico internacional de cocaína desde Ecuador y Colombia hacia Estados Unidos por medio de transporte marítimos, terrestres y aéreos.

Por su parte, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó que Eusse es el presidente del club de fútbol Liberia y que además posee varias estaciones de servicio de venta de combustibles, y que los detalles de la investigación del caso, en el que participa la agencia antidrogas estadounidense DEA, no se pueden divulgar en profundidad.

Eusse, quien presidía el club de fútbol asentado en la provincia de Guanacaste (oeste) desde el 2020, permanecerá detenido mientras avanza su proceso de extradición.

En mayo de 2025 entró en vigencia en Costa Rica una reforma constitucional que permite la extradición de nacionales, pero únicamente por delitos de narcotráfico y terrorismo.

Desde la entrada en vigencia de esta reforma, Costa Rica ha extraditado a tres presuntos narcotraficantes: el exministro de Seguridad, exmagistrado y exdirector de Inteligencia Celso Gamboa, y su supuesto socio Edwin López, alias Pecho de rata, ambos a Estados Unidos; y a José Johnny Angulo, alias John Cadenas, quien fue entregado a las autoridades de Italia.

Además, hay alrededor de una veintena de detenidos costarricenses y naturalizados a la espera de que se tramite su extradición por narcotráfico, principalmente a Estados Unidos.

En Costa Rica, país que no tiene Ejército desde 1948 y ubicado en un sitio estratégico de las rutas de la droga, el narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad.

Según las autoridades, el país se ha convertido en una especie de centro logístico donde grupos narcotraficantes reciben y almacenan cargamentos de droga provenientes de Suramérica, para luego reenviarlos a Estados Unidos y Europa, principalmente en contenedores.

En los últimos años, Costa Rica ha intensificado sus lazos con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra este flagelo, y en marzo pasado se unió a la iniciativa regional del presidente estadounidense, Donald Trump, llamada ‘Escudo de las Américas’, que pretende derrotar a los carteles de la droga. JS