EEUU pide a sus ciudadanos en Honduras seguir instrucciones de últimas alertas

Tegucigalpa – El gobierno de Estados Unidos pidió hoy a sus ciudadanos en Honduras seguir las instrucciones de las últimas alertas a causa del lanzamiento de operaciones de combate en Irán.

Tras el lanzamiento de operaciones de combate de EEUU en Irán, los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Medio Oriente, deben seguir las instrucciones de las últimas alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado de EEUU más cercano. Es posible que experimenten interrupciones en sus viajes debido a cierres del espacio aéreo, señaló la embajada norteamericana en Tegucigalpa.

El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses en todo el mundo que tengan mayor precaución, subrayó.

En ese orden, solicitó a sus ciudadanos inscribirse en http://step.state.gov para recibir las últimas alertas de seguridad y seguir el canal “U.S. Department of State – Security Updates for U.S. Citizens” en WhatsApp.

Más información: https://travel.state.gov/en/international-travel/travel-advisories/global-events/worldwide-caution.html