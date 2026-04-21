EEUU pide a Cuba llevar internet a la isla a través de Starlink de Elon Musk

Washington – La delegación estadounidense que viajó a Cuba el pasado abril pidió al Gobierno cubano que permita llevar internet a la isla a través de los satélites Starlink, de la empresa SpaceX propiedad del magnate Elon Musk.

Un alto funcionario del Departamento de Estado explicó este martes a EFE que esa iniciativa permitiría que la conexión a internet, actualmente bajo monopolio estatal, sea «gratuita, confiable y rápida en toda la isla».

Este fue uno de los puntos abordados en la reunión celebrada el pasado 10 de abril en La Habana entre funcionarios del Gobierno cubano y una delegación de alto nivel del Departamento de Estado, que protagonizó el primer aterrizaje de una aeronave del Gobierno estadounidense en territorio cubano desde 2016.

Además, un alto funcionario de Estado se reunió por separado durante su estancia en la isla con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y sobrino nieto de Fidel Castro, considerado clave en los diálogos entre ambos países.

El Gobierno cubano confirmó el lunes que, como habían adelantado medios estadounidenses, se celebró una reunión en la isla entre representantes de Washington y La Habana.

Además de abordar el asunto de Starlink, los representantes de la Administración de Donald Trump pusieron sobre la mesa «la necesidad de que Cuba implemente reformas económicas y de gobernanza» para «mejorar la competitividad y atraer inversión extranjera», según el funcionario del Departamento de Estado.

También plantearon «propuestas para compensar a ciudadanos y corporaciones estadounidenses por activos y propiedades confiscados» tras la revolución cubana de 1959, un asunto de larga data que analiza el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Asimismo, el Gobierno estadounidense reiteró su exigencia de liberar a los presos políticos y de permitir «mayores libertades políticas», y expresó su preocupación por la «presencia de inteligencia extranjera y grupos terroristas» que, según Washington, operan en la isla.

Según la prensa estadounidense, entre los presos cuya liberación reclama Washington figuran los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

La delegación del país norteamericano señaló que Cuba dispone de «una ventana limitada para implementar reformas clave respaldadas por Estados Unidos antes de que las circunstancias empeoren de manera irreversible».

También aseguró que Trump «está comprometido con la búsqueda de una solución diplomática, si es posible, pero no permitirá que la isla colapse y se convierta en una amenaza para la seguridad nacional» de Estados Unidos.

El subdirector general a cargo de Estados Unidos en la Cancillería cubana, Alejandro García del Toro, confirmó el lunes al diario oficial Granma que «recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos».

El diplomático cubano agregó que en el encuentro no se establecieron «plazos» ni «planteamientos conminatorios», frente a informaciones aparecidas en medios estadounidenses que hablaban de un ultimátum de dos semanas para liberar a ciertos presos políticos relevantes.

Estados Unidos empezó a presionar a Cuba con exigencias de reformas políticas y económicas tras su intervención militar en Venezuela, que culminó con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Washington ha bloqueado la entrada de petróleo a la isla desde enero, lo que ha agudizado al extremo una situación económica y social ya crítica.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el 13 de marzo el inicio de contactos entre Cuba y Estados Unidos, semanas después de que Trump afirmara que estaban negociando. JS