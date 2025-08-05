EEUU no pedirá la pena de muerte para el Mayo Zambada, Caro Quintero, y Carrillo Fuentes

Washington – El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) comunicó este martes que no solicitará la pena de muerte en los casos contra los narcotraficantes mexicanos Ismael el Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero, y Vicente Carrillo Fuentes, en un nuevo giro en los procesos contra los conocidos capos.

El fiscal federal Joseph Nocella Jr. informó en tres documentos judiciales diferentes el retiro de la condena capital correspondientes a las tres acusaciones.

«El Gobierno respetuosamente presenta esta carta para informar a la corte y a la defensa que la fiscal general (Pam Bondi) ha autorizado e instruido a su oficina a que no busque la pena de muerte» se lee en las misivas entregadas este martes a tres jueces del Distrito Este de Nueva York que llevan los casos.

En abril pasado, el DOJ había confirmado que buscaría la pena de muerte tanto para Carrillo Fuentes como para Caro Quintero, que enfrenta además la acusación por la muerte del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena.

Carrillo Fuentes y su socio Rafael Caro Quintero fueron extraditados desde México para enfrentar un proceso judicial en EEUU por tráfico de drogas en febrero pasado, un proceso que se interpretó como una respuesta del gobierno de la presidenta Claudia Sheimbaum a las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump de redoblar su lucha contra el narcotráfico.

En el caso de Zambada, la Fiscalía indicó en junio pasado que estaba evaluando una posible petición de pena capital para el acusado por los delitos de delincuencia organizada, blanqueo de dinero y narcotráfico .

El pasado febrero Zambada, -detenido en julio de 2024 al llegar a EEUU junto a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, lo que asegura ocurrió bajo engaño- escribió al Gobierno mexicano pidiendo su repatriación en un intento por evitar la pena de muerte. EFE