EEUU no financiaría instalación de la CICIH, debe buscarse otro modelo con asistencia internacional: ASJ

Tegucigalpa – El director de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, señaló que Estados Unidos no financiará la instalación de una comisión internacional que combata la corrupción en Honduras.

Explicó que debido a las políticas del mandatario estadounidense Donad Trump, Honduras debe buscar otras alternativas para encontrar un modelo que fortalezca la justicia.

“Sabemos que el modelo y la gestión del presidente Trump es en contra del multilateralismo, no hay dentro de su agenda apoyar iniciativas como esta”, dijo Hernández.

En ese sentido, sugirió que se trabaje en encontrar un modelo que tenga asistencia internacional, pueda tener la independencia para fortalecer la justicia y garantizar un resultado sostenible, efectivo y reducir la corrupción.

Reconoció que hay una crisis en los órganos contralores y hubo actitudes en los últimos tiempos desde la Fiscalía y el Poder Judicial que dejan mucho que desear.

Hernández cuestionó que se debilitaron las figuras del director de fiscales y un fiscal adjunto, y el resto estuvo mudo para proteger la democracia.

Sobre un posible juicio político al Fiscal General, manifestó que si se procederá a esta figura debe hacerse de manera correcta y evaluando todo sin poseer una emoción, y tener una institución fuerte. AG